COVID-19 виявили ще у трьох тернополян: у військового, 23-річної дівчини та в медичного працівника

+3 ХВОРИХ НА COVID-19 У ТЕРНОПОЛІ СТАНОМ НА 10:00 28 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ У МІСТІ 47 ВИПАДКІВ

🔹COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у тернополянина, учасника ООС, який мав іти на ротацію на Схід. Зараз чоловік на амбулаторному лікуванні.

🔹Коронавірус підтвердили також у 23-річної тернополянки. Вона знаходиться вдома на амбулаторному лікуванні.

🔹Ще один випадок COVID-19 підтвердили у медичного працівника. Жінці 48 років, вона перебуває на амбулаторному лікуванні.

ℹ️Загалом під початку епідемії коронавірусу підтвердили 47 випадків COVID-19 серед тернополян. 6 жителів Тернополя одужали.

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