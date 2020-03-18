У Тернополі можуть відмінити рух всього громадського транспорту

Від сьогодні, 18 березня, у маршрутних автобусах не можна перевозити одночасно більше 10-ти людей, у тролейбусах – більше 20-ти. До кінця дня ми будемо моніторити виконання цього рішення, – розповідає міський голова Сергій Надал.

🔷 Вхід у транспорт буде через передні двері. Цей процес контролювати водіям буде важко, проте міська влада змушена йти на радикальні міри. На жаль, вранці тернополяни не дотрималися рекомендацій і заходили у транспорт, навіть, коли бачили, що пасажирів уже багато.

Також, не виключено, що доведеться вдатися до ще жорсткіших заходів та взагалі відмінити рух громадського транспорту, як це уже зробили у містах-сусідах.