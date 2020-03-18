У Шумську не всі серйозно сприймають правила карантину

Середа, 18 березня — перший день, коли в Шумську і в районі вступили в дію досить жорсткі карантині обмеження. Насамперед, вони мають на меті заборонити автобусне приміське та міжміське сполучення, роботу закладів громадського харчування, магазинів за винятком продуктових. Як поставилися до такого рішення шумчани? Чи виконують заходи, які прийняли для їхнього ж блага. Зранку при вході на ринок поліцейські пояснювали ситуацію охочим, які все ж таки вирішили поторгувати. Одні зсилалися на те, що не знали про заборону, інші таки побоялися втратити торг і приїхали на ринок.

Шумські підприємці, які мають власні торгові точки, переважно закрили свої магазини, хоча окремі з них, не пов’язані з продовольчою групою, продовжували функціонувати, принаймні, на 9 годину ранку. Товарами з особистого селянського господарства таки торгували дві жіночки, які приїхали до міста з сіл і, як запевняють, не знали про карантинні обмеження. Одна з селянок повідомила, що більше не привезе молочних продуктів для продажу. Тим більше, що і автобус, яким діставалася до місця торгівлі, теж курсувати не буде. Жвава діяльність спостерігалась в районі магазинів будівельних матеріалів.

Дуже спокійна ситуація в Шумській лікарні — біля реєстратури, на момент відвідин, не було нікого з бажаючих записатися на прийом до медиків.

Біля входу у відділення Приватбанку в Шумську спостерігалася невеличка черга — у приміщення впускають не більше двох відвідувачів. Зараз для усіх нас головне – дотримуватися правил карантину і виконувати рішення влади. Бо, не дай Бог, прийде біда у дім, немилі будуть прибутки від торгівлі, і тоді задумаємося, чи варто було порушувати прийняті рішення, які мають на меті не допустити поширення коронавірусу у районі. Не гроші тепер головне, а життя і здоров’я.

ШумськINFO