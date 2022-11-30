У Тернополі на бульв. Данила Галицького цілодобово працює мобільний пункт обігріву «Пункт незламності»
Цими днями міський голова Сергій Надал оглянув мобільний пункт обігріву «Пункт незламності», що функціонує на бульв. Данила Галицького (біля «Палацу спорту») у Тернополі. Для потреб тернополян та гостей нашого міста локація працює цілодобово.
«У Тернополі триває робота з облаштування нових пунктів обігріву. На сьогодні працює три мобільних пункти, роботу яких забезпечує Державна служба з надзвичайних ситуацій, а також – 11 стаціонарних. Щодня плануємо відкривати по декілька нових пунктів, частина з них – функціонуватиме цілодобово, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Зараз працюємо над, щоб до облаштування таких пунктів долучився соціально відповідальний бізнес. Зокрема, надав приміщення чи це кафе, чи офіси, де є тепло, генератори та можливість користуватись інтернетом. Щодня в міру появи нових пунктів обігріву будемо повідомляти про це на сайті міської ради».
Міський голова додає, у Тернополі триває облаштування 12 великих пунктів масового проживання людей на випадок критичної ситуації. У таких пунктах, зокрема, буде мобільний зв’язок, вода, генератори, подача теплоносія, буржуйки, польові кухні, медикаменти, що дозволить комфортно проживати людям.
До слова, станом на 29 листопада у Тернополі працює 14 пунктів обігріву.