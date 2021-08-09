У Тернополі на горищі мешканці багатоповерхівки влаштували звалище

У Тернополі вже довший час працівники обслуговуючих підприємств здійснюють прибирання покрівель. Адже мотлох на горищі чи на покрівлі може становити небезпеку для жителів багатоповерхівки. Приміром, відходи на горищі становлять пожежну небезпеку, а от на покрівлі – забивають стоки для відведення дощових вод та сприяють затопленню верхніх поверхів через затримку великих об’ємів води на покрівлі.

Небезпеку становить і перебування на покрівлі компаній людей, які розпивають алкогольні напої, бувало у Тернополі, що й готують шашлики. Часто після такого “відпочинку” на покрівлях залишається сміття та нестерпний запах сечі. Але ще більше дивують люди, які свідомо виносять відходи на покрівлю у випадках, коли просто не хочуть ускладнювати собі життя. З такими сусідами мають справу жителі будинку на вулиці Беналя, 3. Жителі четвертого поверху облаштували собі на горищі багатоповерхівки звалище – сюди виносять непотрібні меблі, одяг та інший мотлох. На горищі також чимало пляшок від алкольних напоїв, ймовірно, тут палять цигарки, що ще більше провокує небезпеку виникнення пожежі.

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