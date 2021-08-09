Чорні археологи це злодії, які крадуть нашу історію! – директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук

Що з ними робити? На Кременеччині по не офіційних даних на руках в люду більше 300-х металодетекторів. Це стихійне явище, про яке мало хто говорить та зна.

Недавно біля Богданової каплиці с.Підлісці з’явилось декілька десятків невеличких ям, які саме характерні для виду діяльності ось цих любих вами пошуковців. Це вже саме сталось після проведення фестивалю та наведення там благоустрою. Що вони там знайшли невідомо. Хто їм дозволив проводити розкопи- ніхто. Що робити, таким чином завтра там розриють козацькі могили?!!!

…рагулі.

В одному сусідньому біля Кременця селі, до цих чорних копачів відносяться, як до наркоманів, що ріжуть мак. Хоть щось тішить.

Я не розумію цього азарту тихої крадіжки і повної безвідповідальності та зневаги до своєї історії. Скільки б це не коштувало! Зневажаю вас лицарі наживи, які замовчують про історичні знахідки, перепродають чи приховують артефакти! Так, держава сьогодні упускає це питання збереження культурної спадщини, недолуге законодавство, але ж це не значить, що ми усі маємо бути рагулями?

Прикро ще, що трапляються випадки коли наші місцеві ЗМІ зовсім не розуміють, що поширюють, і те що стають співучасниками та популяризаторами цієї справи. Чим ви і кому хвалитесь? Ганьба за це тоді і вам. Директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук