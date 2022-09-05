21:22 | 5.09.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі на прибудинкових територіях встановлено ще 90 камер відеоспостереження

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Враховуючи нові виклики у сфері безпеки, у громадських місцях та у дворах будинків влаштовуються нові камери відеоспостереження.

Від початку року в дворах багатоповерхівок, в рамках програми «Безпечний двір», встановлено ще 90 камер відеоспостереження. Всі роботи із придбання та монтажу камер виконані за кошти міського бюджету.

Таким чином кількість камер у місті вже становить 1063, з них 315 – обладнані в рамках програми «Безпечний двір».

Варто зазначити, що у зв’язку з воєнним станом, доступ до камер відеоспостереження мають лише представники правоохоронних органів та муніципалітету.

Доступ до камер усім бажаючим користувачам буде відновлено на сайті http://ternopil.webcam/  після нашої перемоги.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *