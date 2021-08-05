На Тернопільщині 48 місцевих бюджетів перевиконали план

За темпами росту фактичних надходжень Тернопільська область займає 2 позицію в Україні. Про це під час колегії повідомив директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Степан Скибиляк.

«У порівнянні з аналогічним періодом минулого року досягнуто приріст надходжень на 529,2 млн гривень або 24,8 відсотка. 48 місцевих бюджетів перевиконали план з обсягом 244,9 млн гривень. Основними надходженнями до бюджетів стали: акцизний податок (на 13 % більше показника січня-червня 2020 року), податок на майно, рентна плата тощо», – каже Степан Скибиляк.

Область отримала 2203,9 млн гривень субвенцій. Кошти були розподілені на: освіту, розвиток спортивної інфраструктури, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, забезпечення житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування тощо.

Також до початку нового навчального року управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації буде проведено централізовану закупівлю 12 шкільних автобусів.