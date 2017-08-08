У Тернополі націоналісти розлюбили рідну мову (фотофакт)

Чотири роки тому міський голова Тернополя “свободівець” Сергій Надал так піарився на українській темі. Хто тільки не писав, про те, що Файне місто мають прикрашати вивіски та таблички лише написані українською мовою.

У правилах благоустрою передбачено, як правильно монтувати вивіски та таблиці. Те, що вони мають бути виключно державною мовою, яка конкретно інформація повинна у них міститися, – казав Сергій Надал після прийняття рішення на сесії міської ради.

І як прийнято у мера, пропіарились і забули. Тепер набережну Тернопільського ставу буде прикрашати напис іноземною мовою.

За словами ч