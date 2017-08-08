У Тернополі націоналісти розлюбили рідну мову (фотофакт)
Чотири роки тому міський голова Тернополя “свободівець” Сергій Надал так піарився на українській темі. Хто тільки не писав, про те, що Файне місто мають прикрашати вивіски та таблички лише написані українською мовою.
- У правилах благоустрою передбачено, як правильно монтувати вивіски та таблиці. Те, що вони мають бути виключно державною мовою, яка конкретно інформація повинна у них міститися, – казав Сергій Надал після прийняття рішення на сесії міської ради.
І як прийнято у мера, пропіарились і забули. Тепер набережну Тернопільського ставу буде прикрашати напис іноземною мовою.
За словами Ростислава Саюка, чому не українською планують зробити напис у міській раді питали не одноразово.
- Я запитував, ще коли це все було в проекті і у Фейсбуці було якесь опитування… Відповіді нема. Рагулізм не переможний… Має бути написано Adidas або Abibas … Які букви не важливо, головне по англіцьки, тоді це круто, – пише чоловік у мережі Фейсбук.
2 thoughts on “У Тернополі націоналісти розлюбили рідну мову (фотофакт)”
Як на мене,то дуже гарно,і якщо хтось сіотографірується на фоні I ❤️ Ternopil і опублікує фото,скажімо,на Фейсбуці,то багато користувачів,які побачать світлину,можуть зацікавитись,про наше місто,і пошукати в Вікіпедії або на іншому сайті,Є багато монументів із написом Тернопіль українською мовою,а ось цей буде перший на англійській,і це добре))
Рагулізм було б якраз по-українськи або в іншому форматі. Чому – тому, що тоді з цього напису просто не було б сенсу, це був би черговий “безполєзний” об’єкт, чим явно не варто засмічувати місто. А так взагалі єдиний сенс існування цього напису, це загальний стандарт, що наше місто не гірше за всі інші українські міста, де якраз цей напис англійською, і він присутній! Повірте, Тернопіль би тільки опозориться, якщо не буде відповідати цьому стандарту, але вам напевне цього ніяк не зрозуміти. На українській нехай краще Мариновський свій “Maxim” назве, або була назва “Ювілейний” в одного ТЦ, а став “Forum Hall” – про це неподобство пишіть, “Погляд”!