16:58 | 26.02.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі навантажувач наїхав на комірника

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У Тернополі 23-річний чоловік звернувся до лікарні з травмами середнього ступеня тяжкості, які отримав під час роботи. Інцидент стався 25 лютого близько 10:00 на одному з підприємств міста.

Як з’ясувалося, потерпілий працює комірником і, через власну неуважність, зайшов у “сліпу зону” навантажувача, який у цей момент рухався заднім ходом. В результаті транспортний засіб травмував йому ногу.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 271 ККУ (порушення вимог законодавства про охорону праці). Обставини події з’ясовують слідчі.

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