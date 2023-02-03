У Тернополі не залишилося чоловіків?

Тернопіль наче позбувся чоловічої частини. Все через так-звану операцію-мобілізацію. Військові комісари активно вручають повістки в різних районах обласного центру, через це на вулицях переважно жінки. “Патріотів”, тих що готові захищати свою державу, навіть в Тернополі вже небагато. Тому ті, хто боїться призову, створили групи, де повідомляють один одного про військових комісарів на конкретних вулицях

Але ми знаємо, що у Тернополі є багато “патріотів”, які часто вдягають вишиванки і складають три пальці.

За інф. телеграм-каналу @tarnovsky_yan