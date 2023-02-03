“Я просто приїхав допомогти пацанам”: екс-гравець Ниви пояснив, як опинився серед фігурантів скандальних секс-вечірок

Днями у Києві поліція відкрила кримінальне провадження проти організаторів “п’яних вечірок” у столиці України. Група хлопців у компанії дівчат вживали алкоголь, після чого, скориставшись їхнім сп’янінням, принижували дівчат та вчиняли дії сексуального характеру, які знімали на камеру.

У мережі з’явилися відповідні фото та відео, після чого правоохоронці встановили особи підозрюваних та провели обшуки у квартирах, які ті орендували. Наразі тривають слідчі дії. Двом молодикам вручили підозри, ще шістьом – повістки у військкомат.

Одним із організаторів скандальних вечірок вважали футболіста – 21-річного Магомед Мамешев, який у 2021-му зіграв 2 матчі за тернопільську Ниву.

Магомед Мамешев озвучив свою версію затримання на огидній вечірці у Києві.