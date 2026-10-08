На Тернопільщині чоловіка вдруге засудили за домашнє насильство: отримав 1,5 року обмеження волі

Збаразький районний суд Тернопільської області вдруге засудив чоловіка за домашнє насильство щодо дружини. Новий злочин він вчинив після попереднього вироку за тією ж статтею. Цього разу суд призначив йому один рік обмеження волі, а з урахуванням невідбутого покарання за попереднім вироком остаточно — 1 рік і 6 місяців обмеження волі.

Як йдеться у вироку суду від 2 жовтня 2026 року, чоловік систематично вчиняв психологічне насильство щодо дружини у період із 9 жовтня 2025 року до 6 травня 2026 року.

Зокрема, 9 жовтня 2025 року він за місцем проживання ображав дружину та погрожував їй фізичною розправою. За цей випадок Збаразький районний суд 11 листопада 2025 року визнав його винним за ч. 3 ст. 173-2 КУпАП та оштрафував на 1190 гривень.

Однак чоловік продовжив вчиняти домашнє насильство.

26 лютого 2026 року він знову, за місцем проживання, ображав дружину та погрожував фізичною розправою. За цей епізод суд 27 березня 2026 року притягнув його до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП та наклав штраф 1105 гривень.

А 5 травня 2026 року близько 20:20 чоловік знову вчинив психологічне насильство щодо дружини. Він обзивав її нецензурною лайкою та погрожував фізичною розправою. Як зазначено у вироку, ці дії призвели до психологічних страждань потерпілої та погіршення якості її життя.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. Він підтвердив обставини двох попередніх випадків домашнього насильства та розповів про третій епізод.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 Кримінального кодексу України — домашнє насильство, тобто умисного систематичного психологічного насильства щодо подружжя.

Призначаючи покарання, суд врахував визнання вини, щире каяття та сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Водночас обтяжуючою обставиною суд визнав рецидив злочинів.

Раніше, 5 вересня 2025 року, цей чоловік уже був засуджений Збаразьким районним судом за ст. 126-1 КК України до одного року пробаційного нагляду.

Оскільки нове кримінальне правопорушення він вчинив після попереднього вироку, але до повного відбуття покарання, суд застосував правила призначення покарання за сукупністю вироків.

У підсумку чоловікові призначили остаточне покарання у виді 1 року 6 місяців обмеження волі.

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення. Він набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, якщо апеляцію не подадуть.