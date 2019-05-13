У Тернополі невідомі активісти висадили нові деревця на місці зрізаних

11 травня Тернополі невідомі активісти висадили нові деревця на місці зрізаних модринок в парку Шевченка. Про це пише Олег Різник в групі Тернопільські плітки.

Нещодавно там зрубали дерева, згодом з’явилась інформація про ймовірне зведення там комерційної будівлі. Тернополяни хочуть віддпочивати серед дерев, а не парканів та бетону.

Тому тернополяни вийшли на другий пікнік-протест на галявині між ФСТ “Динамо” та “Опіллям”.

Мешканці Тернополяни пропонують в парку Шевченка замість рекреаційно-відпочинкового комплексу облаштувати комфортний громадський простір “Трав’яний пляж”.

Нагадаємо, перший захід відбувся у понеділок, 29 квітня.

Допомогти парку можна ще так 🙂 – вислови свою думку в електронному обговоренні щодо проекту ✍️(попередньо зареєструвавшись) – https://consult.e-dem.tools/consultations/87… – візьми участь в електронному опитуванні 👎 – https://consult.e-dem.tools/polls/126…

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