Новини Тернополя 

У Тернополі невідомі активісти висадили нові деревця на місці зрізаних

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Ð¡Ð²ÑÑÐ»Ð¸Ð½Ð° Ð²ÑÐ´ Oleg Riznyk.

11 травня  Тернополі невідомі активісти висадили нові деревця на місці зрізаних модринок в парку Шевченка. Про це пише Олег Різник в групі Тернопільські плітки.

Нещодавно там зрубали дерева, згодом з’явилась інформація про ймовірне зведення там комерційної будівлі.  Тернополяни хочуть віддпочивати серед дерев, а не парканів та бетону.
Тому  тернополяни вийшли на другий пікнік-протест на галявині між ФСТ “Динамо” та “Опіллям”.
Мешканці Тернополяни пропонують в парку Шевченка замість рекреаційно-відпочинкового комплексу облаштувати комфортний громадський простір “Трав’яний пляж”.
Нагадаємо, перший захід відбувся у понеділок, 29 квітня.

Допомогти парку можна ще так  🙂 – вислови свою думку в електронному  обговоренні щодо проекту ✍️(попередньо зареєструвавшись) – https://consult.e-dem.tools/consultations/87…

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