Борьба с нежелательным ростом волос

В современном мире стремление выглядеть красиво и ухоженно давно стало приравниваться к желанию вести здоровый образ жизни. Мужчины и женщины любых возрастов давно стали завсегдатаями салонов красоты и косметологических кабинетов. Не стоят на месте и производители аппаратов для ухода за внешним собственным видом. Причем популярности набирают приборы, предназначенные для индивидуального использования в домашних условиях. А одно первых мест в списке такой продукции занимает лазерный эпилятор, способный избавить от проблемы чрезмерного роста волос в нежелательных метах. Сегодня каждый может купить такой прибор и в домашних условиях провести необходимую процедуру, навсегда забыв дорогу в косметологические центры.

Как это работает

Принцип работы фотоэпилятора заключается в воздействии на волосяные фолликулы, стержень и меланин высокоимпульсным лучом света. Процедура сама по себе быстрая и практически безболезненная, а эффект превышает по длительности все самые популярные способы устранения волос. Чаще всего за один курс можно избавиться от проблемы навсегда. Самые популярные приборы, например, фотоэпиляторы Remington, оснащены разными насадками для определенных частей тела: лица, тела или зоны бикини. Немаловажный факт – удаление волос с помощью фотоэпиляторов является абсолютно безвредным процессом. Курс может состоять из нескольких процедур, проводить которые можно не чаще, чем раз месяц.

Как выбрать качественный фотоэпилятор

На сегодняшний день на отечественном рынке представлено большое количество различных моделей фотоэпиляторов от разных производителей. При выборе прибора необходимо обращать внимание на следующие моменты:

внешний вид прибора (не все фотоэпиляторы подходят, к примеру, для путешествий);

соотношение стоимости и ресурс световой лампы;

мощность импульса;

комплектация;

производитель и отзывы о нем.

Выбирая модель фотоэпилятора, можно заметить, что стоимость данной продукции может значительно варьироваться. На цену в значительной степени влияет расход лампы оборудования. Он измеряется в количестве световых вспышек. Также стоит отметить, что существуют модели работающие как на аккумуляторе, так и от сети. Также важным критерием выбора может служить размер оборудования. Чем оно больше, тем больше площадь обрабатываемой кожи, что уменьшает время самой процедуры.