У Тернополі невідомі обстріляли автомобіль

Від стрілянини два вікна авто повністю розбиті. На щастя, постраждалих немає. Вогонь по таксі невідомі відкрили 1 квітня на просп. Степана Бандери, поблизу парку Національного Відродження. Обставини небезпечного інциденту встановлює поліція.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол під час брифінгу Тернопільської військової адміністрації.

На жаль нам не вдалося з’ясувати, чи це була куля чи якийсь інший предмет, адже два вікна були розбиті повністю. І ми не могли побачити чіткої траєкторії, звідки цей предмет летів. Ми схиляємося до версії, що це була куля, — каже він.

Зараз поліція проводить заходи з пошуку стрілка. На щастя, від пострілу ніхто з людей не постраждав.

Терен