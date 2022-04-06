Наслідки ракетних обстрілів – ліквідовано, – Володимир Труш

Впродовж двох днів ворог здійснив кілька повітряних атак по Тернопільщині. У результаті частково пошкоджено один із об’єктів критичної інфраструктури на території Тернополя та у Кременецькому районі. Про це повідомляє голова ОДА Володимир Труш.

На місці подій працювали вибухотехніки, працівники ДСНС та інших силових структур.

Вони вилучили залишки уламків ракет. На даний час ділянки зачищені та не становлять загрози для людей.

Правоохоронці зафіксували наслідки, масштаби руйнувань та завдані збитки. Зібрані матеріали передані до СБУ та будуть долучені до кримінальних проваджень.