Чортків виділив мільйон на будівництво памʼятників загиблим Героям

На черговому засіданні сесії Чортківської міської ради депутати підтримали проєкт змін до бюджету, виділивши додатково один мільйон гривень на будівництво пам’ятників загиблим на російсько-українській війні Героям із нашої громади. Повідомляє міська рада.

Нагадаємо, що раніше керівництво громади разом із родинами ухвалили рішення щодо єдиної форми пам’ятника для всіх полеглих воїнів. Також після тривалих консультацій узгодили вигляд пам’ятників: форму, матеріал, надписи, розмір та колір портретів тощо.

Попередньо представник кожної із родин підписав особистий договір на будівництво пам’ятника із виконавцем робіт. Завершити будівництво за сприятливих погодних умов планують до кінця року.