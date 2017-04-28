У Тернополі обікрали багатоповерхівку: зламали замок та винесли все цінне

23-річний тернополянин в минулому вже встиг накриміналити – відбував покарання за грабунок. У пошуках заробітків зловмисник вирішив продовжити коїти протиправне. Об’єктом злочину обрав одну з квартир будинку в якому проживав.

На злочин подався, коли власники помешкання перебували на роботі. Зламавши замок на дверях, виніс з квартири техніку – комп’ютерну техніку та мобільний. Крадене збув у ломбарді, а витративши всі гроші, знову подався на злочин. З іншої квартири злодій виніс ноутбук т планшет. Надалі коїти протиправне крадію завадили поліцейські.

Крадія затримали згідно статті 208КПК. Йому обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Наразі працівники поліції довели причетність підозрюваного до скоєння трьох крадіжок у Тернополі. Слідчі дії тривають.