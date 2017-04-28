У Тернополі спіймали підозрілого чоловіка, який з ліхтарем ходив біля авто багатоповерхівки
«Невідомий чоловік з ліхтарем ходить біля автомобілів у дворі будинку», – таке повідомлення надійшло патрульним близько 23-ї години, 26 квітня. Прибувши на вулицю Тарнавського, патрульні виявили підозрілу особу.
«Громадянин, коли побачив нас, заховав ліхтаря і збирався йти. Ми зупинили його, щоб перевірити особу. З’ясувалося, що це раніше судимий 38-річний тернополянин», – розповідає патрульний поліцейський.
При поверхневій перевірці інспектори виявили у чоловіка шприц з рідиною бурого кольору.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу