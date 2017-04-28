Про Тернопіль та субсидії: усе, що вам необхідно знати

«Станом на 1 квітня 2017 року субсидії на житлово-комунальні послуги отримує 227641 домогосподарства області, що у 1,16 разів більше, ніж у відповідному періоді минулого року (195751). Найбільше одержувачів субсидій зафіксовано у міста Тернополі (48931), а також у Тернопільському районі (14119), Теребовлянському (14132), Збаразькому (13174), Бучацькому (12434), Підволочиському (12547) районах. Найменше – у Підгаєцькому районі (3831) та у м.Кременець (4997)», — повідомив він.

Середньомісячний дохід на особу в домогосподарствах, які отримують субсидію у березні 2017 року в області становив 1492,76 гривень, середній розмір призначених субсидій – 1838,95 гривень.»

На запитання журналістів: «Як саме буде відбуватись перерахунок житлових субсидій на літній період?», Вадим Боярський пояснив: «Перерахунки на літній період здійснюються автоматично і без заяв отримувачів комунальних послуг. Звертатись до місцевих управлінь соціального захисту потрібно лише тоді, коли є зміни у складі сім’ї чи було здійснено одноразову покупку на суму більш як 50 тис. гривень».

Не оминули представники преси також й теми про, обіцяну міністерством, монетизацію субсидій.

«Ті домогосподарства, які протягом опалювального сезону зекономили газ та електроенергію отримають до 700 гривень живих коштів своєї економії. Про подальший механізм та процедуру їх отримання ми сповістимо пізніше», —прокоментував директор департаменту.