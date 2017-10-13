У Тернополі опалювати школу чи лікарню буде в три рази дорожче, ніж церкву. Вартість газу для бюджетних установ збільшли на 60%. Тепер опалювати садочки, школи та лікарні буде значно дорожче, ніж комерційні та релігійні установи.

– Для комерційних ціна буде майже на 900 грн дешевше, а от релігійні установи платитимуть взагалі в три рази менше.

Рішення “Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ КПТМ «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради прийняли на засіданні виконкому 10 жовтня.



Тариф на тепло для бюджетних установ Тернополя буде майже на 40% вищим від діючого та на 8% вищим, аніж тариф на теплову енергію для інших споживачів. Головна причина у новій ціні на газ, за якою НАК «Нафтогаз» продає його КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» для виробництва тепла дитячим садочкам, школам, медичним закладам тощо.

Директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак пояснює, що у структурі тарифу на тепло для бюджетних установ 85,6% становить саме ціна на газ. Інша частина тарифу – витрати на електроенергію, амортизацію, оплату праці, запасні частини тощо.

– На даний момент за опалення у дитячих садочках, школах та медичних закладах місто буде оплачувати більше, аніж платять за тепло комерційні підприємства чи звичайні мешканці, – розповідає Андрій Чумак. – Адже зараз НАК «Нафтогаз» продає нам газ для того, щоб ми виробляли тепло бюджетним установам за ціною на 60% вищою, аніж та, яка була закладена у діючих тарифах».

– Це додаткове навантаження на міський бюджет міста, – каже міський голова Сергій Надал. – До кінця року через цю постанову треба витратити з бюджету додатково близько 5 млн. грн на теплопостачання садків, шкіл, лікарень. Проблема в тому, що цієї суми не було передбачено в бюджеті.

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