На Тернопільщині розпорядника засуджено за те, що вимагав від запитувачів реєстраційні документи

За протоколом Секретаріату Уповноваженого з прав людини суд визнав начальника Служби у справах дітей Тернопільської районної державної адміністрації винним у вчиненні адміністративного правопорушення: у відповідь на інформаційний запит він запропонував громадській організації надати реєстраційні документи.

Як ідеться в постанові Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках: 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону; 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком; 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 цього Закону.

Згідно ч. 5 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію має містити: 1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

«Долучення будь-яких документів до запиту вказаним Законом не передбачено», – наголошено у постанові.

Попри те, що начальника служби визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, справу проти нього закрили у зв’язку із закінченням на момент розгляду справи строків, передбачених КУПАП.

У запиті до Служби у справах дітей Тернопільської РДА громадська організація «Інформаційно-правовий центр «Права людини» просила надати статистичні дані про факти домашнього насильства, в тому числі стосовно дітей та копії аналітичних довідок про проведену роботу з питань попередження та протидії насильства у сім’ї.

«Доступ до правди»