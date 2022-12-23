У Тернополі “оживили” підручник
На Тернопільщині на базі Освітнього хабу стартував новий цікавий проєкт для учнів. Учні змогли вивчати фізику за допомогою технологій віртуальної та доповненої реальності.
Школярі зможуть навчатися за допомогою віртуальної реальності
Під час занять учні занурювались у віртуальний світ планет сонячної системи, виконували експерименти щодо законів Ньютона та багато інших корисних дослідів з фізики.
Учитель фізики школи № 28 Ольга Слободюк запевняє, що завдяки таким методам навчання діти набагато краще засвоюють матеріал. Формат подобається як школярам, так і педагогам.
Експеримент продовжать і у 2023 році на Львівщині, Хмельниччині та в інших регіонах України.
На спеціальній платформі наявні 200 інтерактивних тривимірних лабораторних та практичних робіт з фізики. Поступово додають і нові.