Для учнів 1-2 класів тернопільських шкіл передадуть світловідбивальні стрічки

У Тернополі школярів продовжують забезпечувати світловідбивальними стрічками. Першу партію стрічок-флікерів, які отримають наймолодші учні? було передано у загальноосвітню школу №28.

«На жаль, вулиці міста ще залишаються неосвітленими у зв’язку з відключенням електроенергії. З метою безпеки учням 1-2 класів у всіх школах передадуть стрічки-флікери, які зроблять їх помітними у темноті. Прошу батьків не чекати закінчення зимових канікул, а забрати їх якнайшвидше у закладах освіти, які відвідують ваші діти, – відзначає міський голова Сергій Надал. – Дякую за цю допомогу Тернопільському відділенню АТ «Кредобанк» і його директору Світлані Хорощак, а також нашому польському місту-партнеру Хожув».

Нагадаємо, раніше близько 100 світловідбивальних жилетів та флікерів передали для учнів Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи та ще 8000 таких стрічок отримали діти, чиї батьки зараз боронять Україну, діти учасників бойових дій, діти з інвалідністю, діти, сім’ї яких перебувають в складних життєвих обставинах та інші.