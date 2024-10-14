У Тернополі п’яний водій виїхав на зустрічну смугу

Патрульні склали адмінматеріали на водія, який напідпитку вчинив ДТП. 11 жовтня патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Степана Будного — Митрополита Шептицького, де організовано круговий рух.

Керманич автомобіля Volkswagen виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем Volkswagen. На щастя, ніхто не постраждав.

Під час з’ясування обставин події патрульні помітили в порушника ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою алкотесту Драгер. Результат позитивний — 2,54 проміле.

На водія інспектори склали адмінматеріали: протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП; протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Керманича відсторонили від керування автомобілем.

Кермуйте відповідально та не порушуйте правила дорожнього руху!