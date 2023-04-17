У Тернополі патрульні врятували пухнастика

Сьогодні, на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що в підвальному приміщенні одної з багатоповерхівок на проспекті Степана Бандери голосно нявкає кіт.

Інспектори Данута Токарська та Теймур Дадашев прибули рятувати хвостика. Кіт вже був майже знесилений та ледь подавав голос. До доброї справи долучилися й небайдужі громадяни. Спільними зусиллями вдалося дістати котика, його життю вже нічого не загрожує.

Дякуємо всім за допомогу, адже кожне врятоване життя безцінне!