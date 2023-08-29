Превью сезона Бундеслиги: «Хоффенхайм» и «Майнц»

Новый сезон всегда дарит много новых интриг и интересных сюжетов. Сегодня мы поговорим о степени готовности к сезону двух клубов немецкой Бундеслиги – «Хоффенхайма» и «Майнца». Каждая из этих команд имеет свой самобытный стиль и может удивить любого соперника.

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“Гоффенхайм”

Будут они лучше или хуже в этом сезоне?

После бурного сезона 2022-23 года, в котором “Гоффенхайм” боролся за то, чтобы не оказаться в зоне вылета, клуб имел время перегруппироваться. В это время выдающийся атакующий полузащитник Кристоф Баумгартнер решил перейти в “РБ Лейпциг”.

Тем временем “Гоффенхайм” добавил в состав венгерского защитника Аттилу Шалая и вернул Флориана Гриллица в клуб после года, проведенного в “Аяксе” в Эредивизи. Эти два приобретения могут оказаться критическими: Шалай придает физическую мощность и быстроту обороне, а Гриллиц приносит творчество в центр поля.

Более того, Пеллегрино Матараццо, который присоединился к “Гоффенхайму” в феврале и сумел спасти команду от вылета, может доказать, что он отлично справляется с формированием атакующей команды высокой интенсивности. Он сделал это в “Штутгарте” с, возможно, менее сильным составом.

Самым большим недостатком в составе “Гоффенхайма” в прошлом сезоне была позиция номер 9. Илас Бебу был первым выбором Матараццо для этой роли, забив 5 голов в 15 матчах Лиги под руководством американского тренера.

Чтобы решить эту проблему, “Гоффенхайм” арендовал Ваута Вегхорста из “Бернли”. 31-летний игрок сборной Нидерландов забил 59 голов в 118 матчах Бундеслиги за “Вольфсбург” с 2018 по 2022 год, и с ним “Гоффенхайм” теперь обладает настоящим центрфорвардом впервые за долгое время.

Команда слишком много полагалась на стареющего Андрея Крамарича, чтобы создавать голевые возможности. Хорват нуждается в поддержке, иначе атака “Гоффенхайма” может быть слишком предсказуемой, независимо от тактических идей Матараццо.

Ключевой игрок

Когда Крамарич перешел в “Гоффенхайм” из “Лестер Сити” в 2016 году, он быстро стал самым важным игроком в атаке. Когда его не было на поле из-за травм, атака команды сильно теряла в эффективности.

Хотя “Гоффенхайм” иногда казался слишком зависимым от хорвата, никогда не было настоящей альтернативы, которая бы могла бы оспорить его роль в команде. В 32 года Крамарич замедлился, но остается центральной фигурой “Гоффенхайма”.

“Майнц”

Будут они лучше или хуже в этом сезоне?

Скорее всего, немного хуже. После двух последовательных финишей в верхней половине таблицы клуб, возможно, не будет беспокоиться о вылете, но статистика предыдущего года – 12-е место по созданным ожидаемым голам (xG), 14-е место по разрешенным xG и 13-е место по разнице xG – говорит, что они были не так хороши, как их девятое место.

Конечно, они были запоминающимися. Они подарили чемпионство “Боруссии” Дортмунд на серебряном блюдце с поздней победой над “Баварией” в конце сезона, но потом вернули его обратно Баварии с ничьей в конце года в Дортмунде.

Также они показали лучшие результаты во второй половине сезона, когда зимние приобретения, такие как нападающий Людовик Ажорк и защитник Андреас Ханше-Ольсен, начали оказывать влияние. У них действительно будет возможность удерживать или даже улучшать показатели прошлого сезона, особенно если молодые новички Том Краусс (полузащитник “РБ Лейпциг”) и Сепп ван ден Берг (защитник “Ливерпуля”, в аренде) быстро найдут общий язык. Тем не менее, большинство команд вокруг них в таблице сделали более интересные приобретения.

Ключевой игрок

Ажорк. Француз присоединился к “Майнцу” из “Страсбурга” в январе и тут же оказал сильное влияние – “Майнц” набирал в среднем 1,9 голов за матч с ним в составе, и он оказался отличным, силовым нападающим для помощи ветеранам Кариму Онисиво и Ли Чжэ-Сунга. “Майнц” проиграл только один раз в его первых 12 стартовых матчах в лиге, перед тем как споткнуться в конце сезона.

Ажорк дает тренеру Бо Свенссону еще одну опцию для составления тактики и создает проблемы соперникам в матче. Он был довольно дорогим приобретением по стандартам клуба, но инвестиции быстро оправдывают себя.