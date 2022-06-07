У Тернополі патрульні виявили п’яного водія

Сьогодні, близько 9-ї години, патрулюючи на вулиці Василя Стуса, інспектори помітили автомобіль Skoda, водій якого порушив ПДР України.

Охоронці порядку зупинили автівку та, під час спілкування з водієм, виявили у чоловіка явні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1.50 проміле алкоголю в крові водія, що суттєво перевищує допустиму законом норму.

Інспектори склали на водія відповідні адміністративні матеріали та направили автомобіль на арештмайданчик.