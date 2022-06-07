У 13-річної дівчинки з Тернопільщини медики видалили пухлину вагою 3 кг.

Медики Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр видалили пухлину у 13-річної дівчинки з Тернопільщини – пухлина ледь вміщалась у двох руках. Про це повідомляють у медичному закладі.

Велетенський утвір на лівому яйнику виповнював весь живіт і важив близько 3 кг. Операція тривала майже 4 години. Разом із пухлиною та самим яйником хірурги видалили також 1,5 л асцитичної рідини та кілька менших утворів. Інший яйник виявився здоровим і його вдалось зберегти.

Мама і сама дівчинка не зауважували проблему до початку війни. Проте у березні родина пережила сильний стрес: захищаючи Харків, загинув 20-річний племінник, якого мама Галини виховувала як сина. Дівчинка дуже переживала, і за словами мами, помітно схудла. Тоді й зауважили збільшений живіт, який став заважати юній пацієнтці, та відсутність місячних.

«Така патологія не рідкість у дівчаток-підлітків. Адже саме із початком статевого дозрівання батьки і самі юнки здебільшого виявляють негаразди. Проте розмір цієї пухлини вразив наших медиків – це, мабуть, один з найбільших новоутворів, які нам доводилось видаляти», – розповів хірург лікарні Orest Leshnevsky .

Після операції дівчинка почувається добре. Галинка наразі залишається у нашому Центрі і отримує спеціалізоване лікування.

За словами лікарів #особливадитячалікарня, такі пухлини на початкових стадіях протікають безсимптомно. Тож виявити їх вчасно можна лише завдяки регулярним профілактичним обстеженням.