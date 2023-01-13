У Тернополі під час комендантської години затримали чоловіка, який ухилявся від аліментів

У Тернополі під час комендантської години поліцейські охорони затримали чоловіка 1982 року народження. З’ясувалося, що він перебуває в розшуку за ухилення від сплати аліментів.

Молодший інспектор взводу №1 роти реагування Управління поліції охорони в Тернопільській області Михайло Матвіїшин розповідає: «Чоловік не мав при собі документів, що посвідчують особу. Сказав, що загубив паспорт, виготовляє новий. Назвався, я перевірив його в базі обліку розшукуваних осіб і виявив, що він перебуває в розшуку. Ми доправили порушника в Тернопільське районне управління поліції».