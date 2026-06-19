У Тернополі під час комендантської години зупинили нетверезого водія електросамоката

У Тернополі патрульні продовжують виявляти порушників правил дорожнього руху, зокрема кермувальників у стані алкогольного сп’яніння.

Цієї ночі під час дії комендантської години поліцейські зупинили чоловіка, який пересувався містом на електросамокаті.

Під час спілкування інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу «Драгер». Результат показав 0,88 проміле алкоголю в крові.

На порушника склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

У патрульній поліції нагадують, що електросамокат є транспортним засобом, а керування ним у стані сп’яніння є порушенням закону та створює ризик для всіх учасників дорожнього руху.