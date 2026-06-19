Небезпечна вода: у Чортківській громаді офіційно заборонили купатися

У Чортківській громаді запроваджено заборону на купання та масовий відпочинок на всіх водних об’єктах. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чортківської міської ради.

Питання безпеки мешканців у літній період розглянули на черговому засіданні комісії ТЕБ та НС. Основною причиною обмежень стали результати лабораторних досліджень якості води.

Фахівці Чортківського міськрайонного центру ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» відібрали проби води у двох точках річки Серет у межах міста. За результатами аналізів зафіксовано перевищення мікробіологічних показників, зокрема вміст кишкової палички (E.coli) становить 3000 КУО/100 мл при допустимій нормі не більше 900 КУО/100 мл.

У зв’язку з цим фахівці наголошують на високому ризику інфекційних захворювань і рекомендують утриматися від будь-якого контакту з водою.

Окремо зазначається, що жоден водний об’єкт на території громади не має облаштованих пляжів і не відповідає вимогам «Правил охорони життя людей на водних об’єктах України».

У міській раді закликають мешканців дотримуватися заборони та відповідально ставитися до власної безпеки, особливо щодо дітей, адже щороку на водоймах фіксуються нещасні випадки з летальними наслідками.