Чого навчили тернопільську молодь волонтери зі Сполучених Штатів Америки, Австрії та Бельгії?

Третя благодійна школа англійської мови у Заздрості

З 16 липня по 5 серпня 2017 р.Б., в Музейно-меморіяльному комплексі ім.Патріярха Йосифа Сліпого у Заздрості на Тернопільщині, пройшла третя благодійна літня школа англійської мови. Oрганізатором та головнимспонсором якого є Релігійне Товариство українців католиків «Свята Софія»США (ТСС А), ініційовано у 2015 році для дітей з родин учасників АТО, переселенців, дітей-сиріт та семінаристів вищих духовних семінарій. Впродовж трьох тижнів 29 учасників програми віком від 15 до 22 років з Харківської, Київської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Одеської та Дніпропетровської областей вивчали англійську мову на п’яти рівнях. Лекції вели кваліфіковані викладачі-волонтери зі Сполучених Штатів Америки, Австрії та Бельгії.



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