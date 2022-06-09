У Тернополі підприємці, які орендують комунальне майно, не платитимуть за нього в період воєнного стану

У Тернополі підприємців, які орендують комунальне майно, звільнили від орендної плати. Про це повідомляють у міськраді.

8 червня виконавчий комітет прийняв рішення звільнити підприємців, які орендують майно комунальної власності, від орендної плати.

Згідно з рішенням, від сплати за оренду комунального майна Тернопільської громади звільняються підприємці, які в період запровадження воєнного стану в Україні здійснюють господарську діяльність, звернулися до орендодавця із письмовою заявою і подали підтверджуючі документи щодо здійснення діяльності за вказаний період у визначені терміни.

Наразі надійшло уже близько 60-ти заяв від суб’єктів господарювання, яким, за інформацією міськради, призупинять нарахування орендної плати, штрафних санкцій та здійснять перерахунок плати за користуванням майном комунальної власності орендарям без внесення змін до договорів оренди.

Окрім того, з метою підтримки суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб, які здійснюють діяльність в умовах воєнного стану, виконавчий комітет міської ради ще на початку війни прийняв рішення щодо надання підприємцям ряду пільг, ознайомитися з переліком яких можна тут.