19 червня у Тернополі пройде сімейний спортивних захід «Мій тато може»
19 червня з нагоди святкування Дня Батька у Тернополі відбудеться сімейний спортивних захід «Мій тато може».
Місце проведення: парк ім. Т. Г. Шевченка (головна алея від водограю «Життя»). Початок заходу о 16:00 год.
До змагань допускаються команди у складі: тато та дитина (син/донька) віком 6-9 років.
Попередня реєстрація у спортивному заході обов’язкова.
Щоб зареєструватися, необхідно заповнити онлайн-форму за цим посиланням.
Організатори: Управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.