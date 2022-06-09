14:26 | 9.06.2022
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Афіша Тернополя 

19 червня у Тернополі пройде сімейний спортивних захід «Мій тато може»

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19 червня з нагоди святкування Дня Батька у Тернополі відбудеться сімейний спортивних захід «Мій тато може».

Місце проведення: парк ім. Т. Г. Шевченка (головна алея від водограю «Життя»). Початок заходу о 16:00 год.

До змагань допускаються команди у складі: тато та дитина (син/донька) віком 6-9 років.

Попередня реєстрація у спортивному заході обов’язкова.

Щоб зареєструватися, необхідно заповнити онлайн-форму за цим посиланням.

Організатори: Управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.

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