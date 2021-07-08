У Тернополі почали перевірки автоматів з іграшками після, як вдарило струмом дитину

Муніципали разом з працівниками міськради у Тернополі перевіряють всі встановлені без дозволу автомати з іграшками.

Моніторинги почали через те, що 5 липня такий автомат вдарив струмом 8-річну дитину. Дівчинка втратила свідомість, зараз перебуває у лікарні.

“Даний ігровий автомат був встановлений самовільно. Міська рада не давала жодних дозвільних документів на його облаштування і встановлення, не надавала паспорту-прив’язки. З інцидентом є ініційована міською радою перевірка всіх автоматів подібного типу, які встановлені в Тернополі. А також є створена комісія, яка буде розслідувати дану ситуацію. Зараз ми вивчаємо ці всі ситуації, якщо міська рада не давала дозволів, то ми не можемо знати. Ми запитуємо мешканців, ми маємо інформацію з соціальних мереж, де ці автомати можуть бути встановлені, будуть проведені перевірки на наявність дозвільних документів, бо більшість автоматів встановлені самовільно”, – каже речниця міськради Мар’яна Зварич, пише “Суспільне”.

Нагадаємо, випадок стався біля однієї із зупинок громадського транспорту на вулиці Руській. Від удару струмом дитину відкинуло від ігрового автомата на асфальт. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, поліцейські оглянули автомат, там було розбите скло. Автомат направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Директор цього центру Олександр Шрамко сказав, що не може коментувати ситуацію, за його словами, експертиза може тривати до 3 місяців. Поліцейські внесли подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань, як необережне тілесне ушкодження.

Речник Нацполіції каже, за це можуть обмежити волю до 2 років. Дозвіл на встановлення ігрового автомата на зупинці громадського транспорту на вулиці Руській міська рада не надавала. Про це розповіла речниця міськради Мар’яна Зварич.

Кореспонденти телефонували до підприємця, який встановив цей автомат. Віталій не назвав свого прізвища. Чоловік каже, що це єдиний автомат, який він установив в Тернополі. До міськради за дозволом не звертався. Автомат був справний, розрахований 12-ти вольт. Чоловік телефонував до матері дитини. Він розповів, хоче допомогти із лікуванням, йому шкода, що так сталося. Мати дівчинки Ірина Нога каже, чи приймати допомогу від підприємця вона вирішуватиме з адвокатом. Вчора в Анни була температура, їй призначили антибіотики. Вона почувається добре.