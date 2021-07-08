На одній із вулиць Тернополя буде повністю перекрито рух транспорту

З 9 липня до 20 серпня у Тернополі буде повністю перекрито рух автомобільного транспорту на вул. Микулинецькій (в межах транспортної розв’язки). На цей час об’їзд даної ділянки буде здійснюватися через з‘їзди по самій транспортній розв’язці, яка виконуватиме роль кільцевого руху.

Тернопільська міська рада повідомляє, що за цей час відбуватиметься ремонт мосту по вул. Микулинецькій: планують встановити нову розподільчу плиту, підсилити несучі балки, виконати армування та бетонування розподільчої плити. Після цього на мості виконають асфальтування дорожнього покриття та встановлять нову огорожу та відбійники.

Курсування громадського транспорту:

Тролейбуси маршруту №8 курсуватимуть по скороченому маршруту «вул. Л.Курбаса – ринок», без заїзду на вул Микулинецьку.

Автобуси маршрутів №№5, 5А, 8, 18, 31 проходитимуть відповідно до встановленого маршруту з обходом перекритої ділянки відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху (кільцевим рухом навколо шляхопроводу).