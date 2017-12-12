У Тернополі почали вивільняти підземну річку (фото)

Над річкою Рудка у Тернополі почали піднімати панельні плити. Про це в мережі Фейсбук повідомляє Руслан Олійник. Ще раніше чоловік поширив відео, на якому видно, що з річки у Тернопільський став потрапляє чимало нечистот, адже у водну перлину нашого міста роками зливають відходи із каналізації.

За словами Руслана Олійника, проблема із забрудненням ставу, а саме скидання в став неочищених побутових відходів з річки Рудки, виникла десь близько 4-5 років тому. В місці стоку води в став раніше була глибина 1,5метри. Зараз – 4 м.

Тобто, за 4-5 років маємо забруднення понад 1 метр (!!!) … з салфеток, прокладок та калових мас, – каже чоловік.

Тернопільські рибаки та ГО “Скеля” були розпочали збір підписів, щоб змусити владу звернути увагу на водну перлину Тернополя.

І ось нарешті вдалося заставити міську владу реагувати на звернення громадян, – ділиться емоціями Руслан Олійник.

Над річкою Рудка почали піднімати панельні плити. Навіть якщо міська влада не буде шукати місця незаконних врізок каналізації, то факти скидів водоканалом фекальних мас, тепер будуть легко фіксуватись… Бо на думку міських служб, оце чиста дощова вода…

Нагадаємо, підземною бранкою річка Рудка стала у 70-х роках минулого століття. Тоді у Тернополі активно розбудовували промислові підприємства і Рудку замурували у бетонні труби. Кажуть, що свій початок вона бере від джерела у парку «Національного відродження» і все ще тече під землею ледь не через все місто, впадаючи в озеро. На сьогодні від неї залишився чи не єдиний спогад – вулиця за Рудкою.

Рік тому тернополяни зареєстрували петицію з проханням до міської влади демонтувати бетонне перекриття над річкою у парку, привести до ладу русло і прикрасити парк цією красивою водоймою.

