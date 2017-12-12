Діти без тернопільської реєстрації ущемляють права дітей, які мають таку реєстрацію, – Сергій Надал

Міський голова Тернополя Сергій Надал на брифінгу за підсумками скандальної позачергової сесії міськради заявив, що діти без тернопільської реєстрації ущемляють права дітей, які мають таку реєстрацію.

– Тернополян сьогодні цікавить, щоби їхні діти були в садочку, а не стояли в черзі, –наголосив мер Тернополя. Його слова підкріпила цифрами заступник міського голови Вікторія Остапчук, яка повідомила під час сесії, що 600 дошкільнят із тернопільською пропискою стоять на черзі в дитсадки.

– Кожного року Тернопільська міська рада надає освітні послуги мешканцям з інших населених пунктів на понад ‪65 млн. грн., серед яких ‪15 млн. витрачається на дитячі садочки. При цьому лише в Тернополі на черзі для влаштування у дитячі садочки перебувають понад 600 дітей, які вже тут зареєстровані, – пояснює Вікторія Остапчук. – У той же час в районних бюджетах передбачено кошти на кожного зареєстрованого там мешканця для надання загальноосвітніх та медичних послуг, у тому числі на утримання дитячих садочків.

Щось не збігаються слова Вікторії Остапчук із твердженням начальниці управління освіти ТМР Ольги Похиляк, яка нещодавно нам розповіла, що у нас всі діти від трьох років забезпечені садочками.

– У Тернополі порівняно з іншими містами ситуація з дошкільними закладами хороша. На чергу стають на 2018, 2019, 2020 роки. Якщо дитині виповнилося три рочки, тобто вона з 2014 року народження, перед завідуючими садків поставлено завдання таких дітей брати. Адже можливість у нас є! – заявила Ольга Похиляк.

Ольга Петрівна розповіла, що за останні сім років, відколи вона на посаді начальника управління освіти, вдалося зробити дуже багато.

– Як правило, щороку відкриваємо 5-8, а були роки, що й 12-ть додаткових груп. До прикладу, з’явилися чотири нових групи у приміщенні юних техніків на Сонячному масиві. Частину приміщення там орендує гірськолижна школа «Екстрім». Її теж маємо переселити, щоби відкрити ще дві додаткові групи. Також повернули колись нашу будівлю на вулиці Юності, що на масиві «Дружба». Нині там функціонує чудовий садок, яким діти і батьки дуже задоволені, – каже пані Похиляк.

Головний освітянин обласного центру розповіла, що в цьому напрямку управління освіти працюватиме й надалі.

– На сьогодні ми практично виселили всіх орендарів із приміщень дошкільних закладів. Так уже розірвано угоду з інститутом післядипломної освіти, що на вулиці Кривоноса. Це наш колишній дитсадок №20, який ми збираємося відновити. Маємо намір повернути дітей у колишній садок на вулиці Текстильній, де свого часу знаходився інститут економіки і підприємництва, а тепер його власник – будівельник Андрій Матла. Маємо попередню домовленість, що він отримає земельну ділянку в місті, натомість передасть нам те приміщення. Це буде для нас великою перемогою, адже в цьому районі в нас бракує місць у садках – 15 і 31 садочки переповнені, – повідомила Ольга Петрівна.

До слова, за переповнені групи вихователі отримують додаткову платню.

– Умовно кажучи, якщо за нормою в групі має бути 20, а за списком є 30-35 дітей (хоча за статистикою їх ходить менше, в середньому 25-ть), то поза норму ми вихователям доплачуємо. І це правильно. Ми говоримо про побудову нової школи (Закон про освіту), але без мотивованого вчителя цього зробити не зможемо. Останніми роками в нас був брак фахівців, адже за ту зарплату, яку вони отримували, не дуже хочуть працювати. Навіть доводилось звертатися до Кременецької гуманітарно-педагогічної академії, де відкрили спеціалізацію вихователів, щоби ті допомогли нам із кадрами. Останнім часом у питанні оплати праці відбулися певні позитивні зрушення. Тернопіль – єдине місто в Україні, де на два тарифні розряди підняли заробітну плату не з вересня 2017 року, як було рекомендовано, а з січня. У межах 500-600 грн. щомісяця вихователі отримали збільшену платню, а загалом по місту зарплатний фонд збільшено на 12 млн. грн. у рік, – розповіла головний освітянин Тернополя.

А ще у Файному місті може незабаром з’явитися повноцінний… приватний садок.

– Міська рада затвердила програму «Освіта», де чітко прописано про намір відкривати дошкільні й загальноосвітні навчальні заклади різної форми власності. Наскільки мені відомо, Тернопіль – одне із двох чи трьох міст серед обласних центрів, де немає приватних шкіл. У нас, по суті, і дошкільних закладів немає. За великим рахунком, єдиний, що розміщений у багатоповерхівці на першому поверсі в центрі міста. Приватні дитсадки відкриваються у найближчих селах, але вони, як правило, не ліцензовані. Спілкуючись із жителями міста, чую думку багатих батьків, які готові платити за виховання своїх дітей у приватних закладах. Однозначно, там треба створити відповідні умови. Найсуттєвіша різниця між приватним і комунальним садками – це кількість дітей у групах, – розповіла Ольга Похиляк.

Нещодавно міські депутати погодилися передати в оренду майно комунальної власності (235 кв. м) під розміщення дитячого садка на вулиці Парковій, 12,

«Відновити функціонування дитячого садка, забезпечити проведення благоустрою прилеглої території, провести ремонт приміщення і не пізніше 1 вересня 2018 року розпочати роботу дитячого освітнього закладу на вулиці Парковій», – ішлося в рішенні міської ради.

– Мова йде, швидше за все, про дошкільний дитячий заклад приватної форми власності. Буде оголошено конкурс. Сподіваємось, що знайдуться бажаючі інвестори, які захочуть вкласти гроші у цей проект. Логіка в цьому є, адже не доведеться виділяти коштів із міського бюджету. Я не експерт, не будівельник, але в це приміщення потрібно вкласти велику суму, бо воно знищене, – орієнтовно 5-6 мільйонів. Сума, звичайно, чимала, а тому можливі додаткові угоди приватника з муніципалітетом. До прикладу, після відновлення дитсадка він залишиться у приватній формі власності, але, скажімо, комунальні послуги можуть оплачуватись, як це прописано в новому законі про дошкільну освіту, міською радою. Я не можу коментувати, як буде насправді, головне для мене – це відновлення роботи дошкільного навчального закладу, – мовить Ольга Петрівна.

За словами міської освітянки, на вулиці Парковій планується відкрити дві групи, а якщо інвестор захоче вкладати гроші, то може збудувати другий поверх (така можливість є) і відповідно розширити приміщення ще для кількох дитячих груп…