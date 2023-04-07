У Тернополі поліцейські спіймали магазинного злодія

Факт крадіжки задокументували працівники Тернопільського районного управління поліції. Злодій обікрав два торгових заклади міста.

Про те, що невідомий зловмисник викрав з магазину елітний алкоголь та солодощі загальною вартістю 1100 гривень, поліцейських повідомив працівник закладу. Камери відеоспостереження зафіксували злочин, тож правоохоронці встановили особу злодія. Ним виявився 22-річний мешканець обласного центру. Тернополянин встиг накриміналити і в іншому маркеті: звідти виніс продукти харчування на 800 гривень. Спритник уміло ховав увесь товар під одяг.

Як з’ясувалося, молодик вже потрапляв в поле зору правоохоронців за дрібні крадіжки. Злодій у скоєному зізнався. За фактом протиправних дій відкрито кримінальне провадження. згідно ч.4 статті 185 КК України.