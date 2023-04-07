Почаївська Лавру перевірять

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді прийняти постанову для перевірки дотримання умов договору УПЦ МП про користування Почаївською лаврою та іншим майном, що є державною власністю. Про це повідомили на сайтіКомітету гуманітарної та інформаційної політики.

Проєкт постанови з такою вимогою до Кабінету Міністрів України підтримали сьогодні, 7 квітня, на засіданні члени комітету. Йдеться про проєкт № 9179.

“З метою захисту національного простору, запобігання проявам інформаційної пропаганди представниками УПЦ, а також відновлення законності та історичної справедливості, проєктом Постанови пропонується звернутися до Уряду щодо невідкладної перевірки дотримання умов договору про користування Почаївською Свято-Успенською лаврою будівлями Почаївської лаври та іншим майном, яке є державною власністю”, – йдеться у повідомленні.