У Тернополі поліцейські врятували пенсіонера, який знепритомнів у замкненому будинку

Завдяки оперативності поліцейських та вчасно наданій домедичній допомозі вдалося врятувати життя 73-річного чоловіка, який втратив свідомість. Подія сталася в обласному центрі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителів вулиці Білогірської про те, що їхній сусід, який проживає сам, уже кілька днів не виходить з будинку.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейським вдалося потрапити до середини помешкання, де вони виявили у ванній кімнаті непритомного господаря.

Правоохоронці надали домедичну допомогу чоловіку й контролювали його стан до приїзду медиків.

Наразі чоловік проходить лікування та вдячний співробітникам поліції за допомогу.

Поліцейські закликають громадян не бути байдужими, особливо до самотніх людей, адже вчасний дзвінок до правоохоронців, рятувальників, медиків може врятувати комусь життя.