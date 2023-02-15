У Тернополі повернули державі споруду цивільного закладу

За втручання прокуратури із товариством розірвано договори зберігання споруд цивільного захисту у Тернополі й вони повернуті державі

Через добровільне виконання відповідачем ухвалою Господарського суду Тернопільської області закрито провадження у справі за позовом керівника Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави до одного з товариств щодо розірвання договорів про безоплатне зберігання захисних споруд цивільного захисту й передачі їх державі.

Прокурори з’ясували, що через бездіяльність товариства 2 укриття у м. Тернополі, що можуть вмістити понад 300 осіб, не готові для повноцінного використання їх як споруд цивільного захисту. Відтак будо подано позов до суду.

За втручання прокуратури із товариством розірвано договори зберігання споруд цивільного захисту у Тернополі й вони повернуті державі

Через добровільне виконання відповідачем ухвалою Господарського суду Тернопільської області закрито провадження у справі за позовом керівника Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави до одного з товариств щодо розірвання договорів про безоплатне зберігання захисних споруд цивільного захисту й передачі їх державі.

Прокурори з’ясували, що через бездіяльність товариства 2 укриття у м. Тернополі, що можуть вмістити понад 300 осіб, не готові для повноцінного використання їх як споруд цивільного захисту. Відтак будо подано позов до суду.

Під час судового розгляду між регіональним відділенням Фонду держмайна України й товариством підписані додаткові угоди про розірвання договорів про безоплатне зберігання захисних споруд цивільного захисту за взаємною згодою сторін, а також акти приймання-передачі державного майна.



