У Тернополі працює «Фабрика святого Миколая»

Від 11 листопада при храмі УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці м. Тернополя у рамках благодійної акції «Миколай про тебе не забуде» стартувала й інтенсивно працює «Фабрика св. Миколая». З благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка фабрика вже другий тиждень консолідує греко-католицькі громади і молодь, щоб потішить наймолодших тернополян подарунком і увагою у переддень празника св. Миколая Чудотворця, 5 грудня, – повідомляє пресслужба архиєпархії.

Молоді християни збираються щосуботи та виготовляють пряники, а відтак продають їх біля храмів, щоб накопичити достатньо коштів. Відтак, будуть придбані необхідні складники для подарунків.

Отець Віталій Козак, настоятель храм Успення Пресвятої Богородиці, щоразу зустрічається з молоддю та заохочує волонтерів творити діла милосердя, бути справжніми помічниками святого Миколая та здійснити мрії дітей.

При кожному греко-католицькому храмі Тернополя організовується збір засобів гігієни, книг, іграшок, канцтоварів, готуються списки дітей, які в особливій потребі, щонеділі священники заохочують вірних підтримати ініціативу молоді та придбати благодійний пряник, щоб сотні потребуючих дітей та внутрішньо переміщених дітей могли у радості пережити свято Миколая.

Окремо організатори запрошують людей доброї волі долучатися до акції, допомагати працею, послужити власним автомобілем або через складанням пожертв у спеціальні банки, які з благословення архиєпископа Василія Семенюка перебувають у кожному храмі УГКЦ Тернополя.