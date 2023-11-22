Сергію Королю, Віталію Дереху та Михайлу Цимбалістому присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області»
Сьогодні відбулось засідання президії Тернопільської обласної ради.
Розглянуто питання щодо кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» посмертно трьом Героям з Тернопільщини, які загинули у боях за Україну: Сергію Королю, Віталію Дереху та Михайлу Цимбалістому.
Члени президії шляхом таємного голосування одноголосно підтримали кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» посмертно і рекомендували винести це питання на розгляд сесії обласної ради для прийняття остаточного рішення.
Сергій Король – 1 жовтня 1970 року народження, тернополянин, загинув 24 лютого 2023 року в районі населеного пункту Масютівка, Харківської області, під час бойового завдання зі стримування та відсічі збройної агресії ворога.
Віталій Дерех – 3 вересня 1987 року народження, тернополянин. Загинув 28 травня 2022 року в районі міста Попасна на Луганщині, виконуючи військовий обов‘язок із захисту суверенітету та територіальної цілісності України.
Михайло Цимбалістий – 29 липня 1985 року народження, уродженця міста Хоросткова (с.Увисла) Тернопільської області. Загинув 14 вересня 2019 року від кульового поранення в районі населеного пункту Павлопіль Донецької області, виконуючи військовий обов‘язок із захисту суверенітету та територіальної цілісності України.