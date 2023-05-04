У Тернополі працює вісім волонтерських штабів для допомоги ВПО та військовим

У Тернополі жителі громади продовжують активну волонтерську діяльність та допомагають як внутрішньо переміщеним особам, так і забезпечують необхідними речами військовослужбовців.

Станом на 3 травня, у місті працює вісім волонтерських штаби. Два штаби працюють при Тернопільській міській раді. Знаходяться вони за адресами: площа Героїв Євромайдану, 4 та вул. Лисенка, 8 (управління соціальної політики). Інші шість – саморганізовані при громадських організаціях, навчальних закладах, благодійних фондах та церквах.

Детальна інформація про керівників штабів та контактні дані у таблиці.

До слова, станом на сьогодні у Тернопільській громаді проживає 28322 внутрішньо переміщених особи.