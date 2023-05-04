У Тернополі заплановано будівництво двох нових дитячих садочків

3 травня на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про затвердження проєктно-кошторисної документації для будівництва нового дошкільного закладу на вулиці Овочевій у Тернополі.

Так, затверджено робочий проєкт «Будівництво та облаштування дитячої дошкільної установи на 240 місць, за адресою місто Тернопіль, вул. Овочева». Загальна кошторисна вартість проєкту складає 118, 9 млн грн (будівельні витрати, устаткування, інші витрати). Для облаштування нового дошкільного закладу було виділено відповідну земельну ділянку у новому мікрорайоні «Північний».

Окрім того, раніше Тернопільською ОВА було затверджено проєктну документацію для будівництва та облаштування дитячого дошкільного закладу на вул. Ігоря Пелиха на 210 місць, яка також пройшла відповідну експертизу. Загальна вартість проєкту – 332, 6 млн грн.

Проєкти подані на співфінансування за рахунок коштів міського та державного бюджетів.