У Тернополі презентували книжку репортажів про життя нацменшин України

У Тернополі третій день «Мистецького фестивалю «Ї»» розпочався з «Reporters Talks» від репортерки Олесі Яремчук, яка презентувала книгу «Наші інші. Історії українського розмаїття».

Журналістка об’їздила багато поселень аби за допомогою репортажу передати історію теперішнього життя національних меншин та розповісти, яку пам’ять вони бережуть про своє минуле. Збірка вмістила в собі 14 історій. Олеся побувала в гостях у волохів, ромів, гагаузів, турків-месхетинців, євреїв, вірмен, німців та болгар і написала історії про них. Оскільки у журналістиці жанр репортажу досить витратний як по часу так і по витратах – письменниця поділилася тим, що її надихає.

Моє натхнення – це люди з якими я спілкуюся, розповіла Оксана Яремчук. – Тому що живучи в місті я ніколи не отримую такого глибокого типу спілкування і розмови, як тоді коли я їду в села. Коли мені відкриває двері незнайома людина і дуже відкрито до мене ставиться – це те, що мене надихає. У цих історіях є глибина.

Також авторка поділилася секретами написання репортажу. Вона намагається максимально підготуватись до поїздки попередньо та максимально читає історію, книги, знаходить архіви та зберігає декілька контактів людей з тієї чи іншої місцини.

Вам потрібно бути в тому середовищі і відчувати його. У мох репортажах майже немає слова «Я». Тому що історія не про те, що я кудись поїхала, а про те, що я знайшла

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