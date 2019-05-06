На Тернопільщині рибалки під час змагань виловили рибу-гіганта (фото)

Тернопільський карповий клуб провів відбірковий Чемпіонат Тернопільської області до Чемпіонату України. Про це повідомляє Vadim Stecjuk.

Змагання пройшли на водоймі в Шумську, в колі найсильніших карпятників Тернопільської області. Участь приймало 13 команд і боротьба була до останніх хвилин!

Не зважаючи на складні погодні умови, всі залишились задоволені! Команда RadikCarpClub з загальною вагою 299,930 кг посіла перше місце. Також ними було зловлено Big-fish турніру короп 13,800 кг.

Хочеться відміти велику кількість любителів які переходять в розряд спортсменів! Велике дякую судді змагань Рюміну Віталію Миколайовичу за високий професіоналізм та оперативне зважування і висвітлення протоколів! Також Гаврисюку Олегу за смачні обіди і надану водойму Тернопільському Карповому Клубу! Велика вдячність Управліню фізичної культури та спорту у Тернопільській області за підтримку та допомогу у розвитку карпфішингу в регіоні.

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